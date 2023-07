Tour de France 2023 : soleil et clavicule cassée, la chute qui a contraint Louis Meintjes à l'abandon

Le début de la 14e étape a été le théâtre d’une grosse chute qui a entraîné la neutralisation de l’étape. Une chute qui a coûté le Tour de France à Louis Meintjes notamment. Le leader de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty n’a pas pu éviter les coureurs tombés devant lui et a fait un soleil avant de retomber lourdement sur le sol.

Le petit grimpeur sud-africain s’est relevé et a hésité à repartir, mais a finalement dû renoncer. Des examens réalisés plus tard dans la journée ont montré une clavicule cassée et l’abandon était donc inévitable. Louis Meintjes occupait la 13e place du classement général

Touchés par la même chute, Esteban Chaves et Antonio Pedredro ont également quitté le peloton de la Grande Boucle. Une autre chute survenue quelques kilomètres plus loin a également causé l’abandon de Romain Bardet et James Shaw. Le Français occupait la 12e place du général, juste devant Louis Meintjes.