Tour de France 2023 : Romain Bardet chute dans la descente du Col de Saxel et quitte la course

Le départ de la 14e étape du Tour de France a été marqué par les chutes. Une première grosse chute a provoqué la neutralisation de la course et l’abandon de Louis Meintjes, ainsi qu’Esteban Chaves et Antonio Pedredo.

La course a ensuite repris, mais la descente du Col de Saxel a été le théâtre d’une nouvelle chute, qui a contraint Romain Bardet à l’abandon. Le grimpeur français, monté à deux reprises sur le podium du Tour (2016 et 2017), reste longtemps assis sur le bord de la route, les larmes aux yeux, avant de devoir se résigner à quitter la course.

Le grimpeur de l’équipe dsm-firmenich occupait la 12e place du général à 9 minutes 33 du leader, Jonas Vingegaard. Malade, il était à la peine depuis quelques jours, mais arrivait sur son terrain de prédilection.

Le Britannique James Shaw, grand animateur de l’étape de la veille, a également été victime de cette chute et a abandonné en même temps que le Français.