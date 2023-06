Tour de France 2023 - qui participe à la Grande Boucle? : la liste de départ complète avec 21 Belges

Le Tour de France 2023 voit 22 équipes s’affronter tout au long de trois semaines, du 1er au 23 juillet. Pour connaître la composition de ces équipes – certaines compositions n’ont pas encore été dévoilées – il suffit de cliquer ci-dessous et de découvrir identité, nationalité, poids et taille et des coureurs au départ de cette Grande Boucle 2023.

Dix-huit équipes WorldTour sont renseignées sur la Start-List de ce Tour de France 2023. Parmi elles, on dénombre trois formations belges : Soudal Quick-Step, Intermarché Circus Wanty, Alpecin – Deceuninck. La 4e équipe belge est Lotto Dstny, invitée (de droit) par les organisateurs au même titre qu’Israël Premier Tech, Uno-X et Total-Energies.