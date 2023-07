Tour de France 2023 – Pogacar contre Vingegaard : à qui l’avantage en contre-la-montre ?

Sur l’ensemble de leur carrière professionnelle, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se sont affrontés huit fois dans l’exercice solitaire. Le Slovène a devancé le Danois à cinq reprises. L’inverse s’est produit trois fois. En termes de confrontations directes, Pogacar possède donc l’avantage sur Jonas Vingegaard.

Ce bilan comptable mérite d’être nuancé. Le phénomène Pogacar a éclos plus rapidement que son adversaire danois. Il a connu le succès et le plus haut niveau dès sa première année professionnelle, en 2019. Jonas Vingegaard, de deux ans l’aîné du Slovène, a connu une arrivée aux premiers plans plus tardive que Pogacar. Ce n’est qu’à partir de 2021 qu’il a commencé à se mettre en évidence sur les grandes courses, devenant notamment leader de son équipe sur le Tour de France après l’abandon de son coéquipier Primoz Roglic.