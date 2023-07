Tour de France 2023 : Pogacar à la dérive, un poisson pilote des montagnes, les faits marquants de la 17e étape

Au gré des kilomètres du col de la Loze, le groupe des favoris s’égraine. Et alors que Zimmerman et Barguil semblent en difficulté à l’arrière, un troisième coureur plus surprenant les accompagne. Attendu par son coéquipier Marc Soler, Tadej Pogacar vient de perdre le contact avec ses concurrents. L’écart grandit très vite et les derniers espoirs de victoire à Paris s’envolent avec.