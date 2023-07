Tour de France 2023 : Poels s’impose devant van Aert, statu quo entre Pogacar et Vingegaard

Wout Poels s’est imposé en solitaire au sommet de Saint-Gervais Mont-Blanc après avoir lâché Wout van Aert et Marc Soler dans l’avant-dernière ascension du jour. Le Belge était plus fort que l’Espagnol et prend la deuxième place à deux minutes du vainqueur. Dans la bagarre pour le maillot jaune, Tadej Pogacar a attaqué à un kilomètre de la ligne mais n’a pas repris de temps sur Vingegaard.

La bagarre pour l’échappée fait à nouveau rage en début d’étape et Alaphilippe et Lutsenko prennent les devants, suivis par un groupe de près de 40 coureurs avec notamment van Aert, Teuns, Pinot, Ciccone, Woods et van der Poel. Le peloton ne laisse pas partir mais une chute intervient en tête de peloton lorsqu’un spectateur touche Sepp Kuss et entraîne de nombreux coureurs au sol. Le groupe maillot jaune se relève alors totalement et laisse filer les fuyards et l’écart monte rapidement au-dessus des 5 minutes.

Alaphilippe et Lutsenko attendent finalement l’imposant groupe de contres après descente du Col de la Forclaz de Montmin à un peu moins de 100km de l’arrivée alors que l’écart dépasse les 8 minutes.

Dans le Col de la Croix Fry, le groupe de tête perd des éléments après l’accélération de Rui Costa qui rejoint Marco Haller et puis le dépose en tête de la course mais les deux hommes sont repris par les meilleurs grimpeurs.

Marc Soler tente ensuite sa chance en solitaire dans le Col des Aravis à 48km de l’arrivée. Wout van Aert part en contre à moins d’un kilomètre du sommet pour faire la descente à bloc avec Neilandts et Poels et rentrer sur Soler. Le quatuor se transforme en trio après la chute de Neilandts dans la descente.

Dans la descente qui mène les coureurs vers la Côte des Amerands, Soler, moins bon descendeur, est un peu distancé et doit faire un gros effort pour rattraper ses deux compagnons d’échappée. Dans les gros pourcentages de la Côte des Amerands, Poels attaque van Aert part en solitaire.

Le Néerlandais ne faiblit pas dans la montée finale vers Saint-Gervais Mont-Blanc alors van Aert lâche Soler mais perd du temps sur Poels. Dans le peloton des favoris, UAE dicte un gros tempo et un trio avec Adam Yates, Pogacar et Vingegaard se détache.

Wout Poels était le plus fort du trio de tête et s’impose en solitaire. Wout van Aert s’est bien battu et termine deuxième à deux minutes du Néerlandais. Mathieu Burgaudeau termine troisième. Pogacar a essayé d’attaquer Vingegaard mais les deux hommes ont franchi la ligne d’arrivée côte à côte.