Tour de France 2023 – Philipsen 4e, statu quo au général et pour les pois : les classements après la 19e étape

Retrouvez ci-dessous tous les classements au terme de la 19e étape du Tour de France 2023, longue de 172,8 km entre Moirans-en-Montagne et Poligny. L'étape a été remportée par Matej Mohoric devant Kasper Asgreen et Ben O'Connor. Jasper Philipsen et Mads Pedersen. complètent le Top 5

Au classement général, Jonas Vingegaard conserve un ample avance de 7:35 sur Tadej Pogacar avant la dernière étape de montagne. Adam Yates, qui a failli se faire piéger en début d'étape, est pointé à 10:45.

Au classement par points, Jasper Philipsen conforte son avance sur Mads Pedersen qui a terminé dans sa roue.

Le classement de la montagne est toujours guidé par Giulio Ciccone, attendu par une 20e étape de tous les dangers pour son maillot à pois.

Le mailot blanc est toujours sur les épaules de Tadej Pogacar.