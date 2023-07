Tour de France 2023 : Mads Pedersen devance les Belges Philipsen et van Aert à Limoges

Mads Pedersen s’est imposé au nez et à la barbe des Belges Jasper Philipsen et Wout van Aert, qu’il a devancés sur la ligne d’arrivée de Limoges samedi après 200,7 km caractérisés par un final plutôt accidenté.

Le Danois a parfaitement géré les derniers kilomètres – disputés à une allure folle - pour se présenter en excellente position dans les 700 derniers mètres en légère montée. Un dénivelé qui n’a pas fait peur au coureur de l’équipe Lidl-Trek qui a vaincu la résistance des meilleurs sprinteurs et puncheurs pour décrocher sa 2e victoire d’étape sur les routes du Tour de France.

Pedersen – qui s’était économisé lors du sprint intermédiaire – a résisté magistralement au retour de Philipsen dans les derniers mètres alors que Wout van Aert, enfermé au moment décisif, a produit son effort trop tard et a dû se contenter d’une 3e place malgré une remontée impressionnante. Partie remise donc pour van Aert qui chasse toujours sa 10e victoire d’étape sur le Tour de France et avait mis son équipe à contribution pour durcir la fin d’étape.

Cette 8e étape a également été marquée par une chute à 60 km de l’arrivée dont la principale victime est Mark Cavendish, contraint à l’abandon pour son dernier Tour de France.

Dimanche, la 9e étape, la dernière de la première semaine, reliera Saint-Léonard-de-Noblat au Puy de Dôme sur 182,4 km. Une étape favorable à la formation d’une échappée avec 3 côtes (2 de 4e catégorie et une de 3e catégorie) et un parcours constamment nerveux avant l’ascension finale vers le Puy de Dôme (12,6 km à 7,8%), probable théâtre d’une nouvelle bagarre entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.