Tour de France 2023 : "Les motos ont faussé le duel Vingegaard - Pogacar"

"S’il y avait eu des barrières, les motos auraient pu avancer plus facilement", commence Samuël Grulois. "Il faut rappeler que ce sont des motos très lourdes, et les pilotes ont la responsabilité du caméraman qu’ils transportent. Ils ne peuvent pas non plus prendre tous les risques. On a envie qu’il y ait de la sécurité pour les coureurs mais aussi pour le personnel qui travaille sur cet événement. On aurait dû mettre des barrières au sommet de cette dernière difficulté vu l’enjeu. On savait que ces bonifications allaient susciter l’appétit de Vingegaard et Pogacar. S’il y a des barrières et si les motos ne bloquent pas Pogacar, je pense qu'il passe devant Vingegaard et qu'il aurait repris 3 secondes supplémentaires à Vingegaard. Ça n'aurait pas changé grand-chose, il serait à 7 secondes au général au lieu de 10. Mais si à la fin du Tour, ça se joue à quelques secondes, on repensera à cet épisode au sommet du Col de Joux Plane."



Frédéric Amorison abonde dans le sens de notre envoyé spécial : "Cet incident a joué sur les quelques secondes de bonifications. Mais c’est surtout une question de sécurité pour les coureurs. Il faudrait mettre des barrières sur le dernier kilomètre pour les bonifications. Mais aussi après. On a vu sur le replat que Carlos Rodriguez et Adam Yates ont failli finir au sol parce que les motos ne savent tout simplement pas se faufiler. Le Tour de France est victime de son succès. Il y a des dizaines de milliers de personnes présentes sur les kilomètres d’ascension." Des motos qui bloquent parfois les coureurs mais leur offrent parfois un avantage : "Aujourd’hui Pogacar a été ralenti, il a dû stopper son élan et ça a profité à Vingegaard. Mais souvenez-vous l’année dernière, lors de la montée de l’Alpe d’Huez, Thomas Pidcok a bénéficié de la moto qui le filmait et qui était juste devant lui pour lui ouvrir le chemin. Si vous n’avez pas une moto qui ouvre devant vous, vous êtes dans le public. Je pense que le Tour de France est victime de son succès. Ce n’est pas seulement sur un kilomètre mais parfois sur plusieurs, et là c’est impossible d’aller mettre des barrières."



Notre consultant poursuit : "On espère qu’à Paris, on ne reviendra pas sur cette histoire de quelques secondes qui auraient pu être à l’avantage de Pogacar. Au vu du succès du Tour de France, on doit peut-être penser différemment dans le futur. [...] Il faut peut-être à l'avenir mettre un double système de barrières avec un écart entre la première et la deuxième barrière pour reculer le public. Parce que les spectateurs sont là avec leurs téléphones et se penchent au-dessus des barrières et les coureurs qui sont en effort maximal n’ont pas toujours le réflexe de s’écarter de ses barrières."