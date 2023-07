Tour de France 2023 : les classements après la 5e étape, déjà de gros écarts, Vingegaard fait la bonne opération

Retrouvez tous les classements (étape, général, points, montagne, jeune) au terme de la 5e étape du Tour de France 2023, une étape de 162,7km entre Pau et Laruns. Une étape riche en enseignements, notamment pour le classement général.

Vainqueur de l'étape avec 32 secondes d'avance sur Giulio Ciccone et Felix Gall, Jai Hindley s'est emparé par la même occasion du maillot jaune de leader du Tour de France.

Derrière lui, à 47 secondes, on retrouve l'autre grand bonhomme de la journée : Jonas Vingegaard. Le Danois a frappé un grand coup et refilé 1:04 à Tadej Pogacar ce mercredi et dispose désormais d'une marge de 53 secondes sur le Slovène, 8e de l'étape du jour et 6e du général.

Au classement par points, Jasper Philipsen reste en tête mais voit Bryan Coquard et Mads Pedersen engranger de points précieux.

Au classement de la montagne, Felix Gall prend la tête devant Ciccone et Hindley alors que Powless, ancien porteur, est désormais 4e.