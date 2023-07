Tour de France 2023 : les classements après la 4e étape, Philipsen enfile le maillot vert avec une large avance

Retrouvez tous les classements (étape, général, points, montagne, jeune) au terme de la 4e étape du Tour de France 2023, une étape de 181,8km entre Dax et le circuit automobile de Nogaro.

Comme lundi, l'étape s'est jouée au sprint et c'est une nouvelle fois Jasper Philipsen qui s'est imposé d'une courte tête devant Caleb Ewan et Phil Bauhaus. Bryan Coquard et Mark Cavendish complètent le Top 5 tandis que Wout van Aert termine 9e.

Au général, pas de changement à la veille de la première étape pyrénéenne. Adam Yates conserve sa tunique jaune de leader avec 6 secondes d'avance sur son équipier Tadej Pogacar.

Au classement par points, Philipsen a dépossédé Victor Lafay du maillot vert du classement par points. Avec 150 points, le Belge dispose d'une marge très confortable de 70 unités sur le Français et de 77 unités sur Caleb Ewan (3e, 73 points).

Les classements de la montagne (Neilson Powless) et du meilleur jeune (Tadej Pogacar) restent inchangés.