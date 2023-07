Tour de France 2023 : les classements après la 12e étape, Pinot intègre le Top 10 du général, 3 Belges dans le Top 10 de l’étape

Retrouvez ci-dessous tous les classements (étape, général, points, montagne, jeune) après la 12e étape du Tour de France 2023, une étape de 168,8 km entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais.

La victoire d’étape est revenue à Ion Izagirre, vainqueur en solitaire devant Mathieu Burgaudeau et Matteo Jorgenson. Quatrième à l’arrivée, Tiesj Benoot est le meilleur belge du jour alors que Dylan Teuns (8e) et Victor Campenaerts (10e) terminent dans le Top 10.

Au classement général, le seul changement dans le Top 10 concerne Thibaut Pinot. Le Français, présent dans l’échappée et 6e à l’arrivée, a grappillé 3 minutes et s’installe à la 10e place à 6 : 33 du maillot jaune Jonas Vingegaard mais à peine 32 secondes derrière son leader David Gaudu. Guillaume Martin remonte lui aussi de 5 places et est désormais 13e.

Le classement de la montagne est toujours guidé par Neilson Powless mais voit le Norvégien Tobias Halland Johannessen se hisser en 2e position.

Au classement du maillot vert, Jasper Philipsen dispose d’un nouveau dauphin en la personne de Mads Pedersen, tout de même bien loin derrière le Belge.