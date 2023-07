Tour de France 2023 : le bulldozer Vingegaard, DSM déconcentré, Ciccone réussit son pari, les faits marquants de la 16e étape.

Les deux coureurs cités juste au-dessus n’ont pas été les seuls à se faire remarquer. Visiblement, il y avait quelques problèmes de coordination chez DSM. Welsford et Edmondsson sont ainsi arrivés en retard dans le portillon de départ. Un peu plus tard, c’était au tour de Kristoff d’y aller de sa petite bourde. Le Norvégien était prêt à démarrer une minute plus tôt, passant ainsi devant Vermeersch dans la liste de départ.