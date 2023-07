Tour de France 2023 : le Belge Jasper Philipsen déboule à Bayonne après un coude à coude chahuté avec van Aert, finalement 5e

Le premier sprint du Tour de France 2023 a tourné à l’avantage du Belge Jasper Philipsen lundi lors de la troisième étape de la Grande Boucle, la première qui se concluait en territoire français. Le peloton a en effet quitté le Pays basque et la ville d’Amorebieta en début d’après-midi pour rejoindre l’Hexagone et Bayonne au terme de 193,5 km légèrement accidentés mais largement favorables aux sprinteurs.

Après deux journées pour grimpeurs/puncheurs, les hommes véloces du peloton n’ont pas laissé passer cette occasion. Laurent Pichon et Neilson Powless (avant tout présent pour prendre des points au classement de la montagne) ont bien tenté de déjouer leurs plans mais leur échappée était vouée à l’échec.

C’est donc dans la dernière ligne droite que la victoire d’étape s’est jouée avec le sprint royal emmené par Mathieu van der Poel pour son leader du jour Philipsen. Le Belge a produit son effort au bon moment et sorti vainqueur d’un tête à tête musclé avec Wout van Aert pour filer vers la victoire. Légèrement bloqué et sans doute trop court pour rivaliser, Wout van Aert a coupé son effort et terminé 5e derrière Phil Bauhaus, Caleb Ewan et Fabio Jakobsen. Il a toutefois fallu près d'un quart d'heure pour que les commissaires se mettent d'accord et confirment la victoire de Philipsen, contestée pour ce coude à coude avec van Aert.

Au-dessus du lot, Jasper Philipsen a ainsi décroché la 3e victoire de sa carrière sur les routes du Tour de France où il avait débloqué son compteur l’an dernier avec deux succès.

Mardi, la 4e étape entre Dax et Nogaro (181,8 km) présentera un nouveau profil favorable aux sprinteurs. Une nouvelle occasion à exploiter car les Pyrénées pointeront déjà le bout de leur nez mercredi. Jamais inquiété, Adam Yates a conservé sa tunique jaune de leader et devrait être tranquille jusqu’à mercredi donc.