Tour de France 2023 : "L'avantage passe dans le camp de Pogacar"

L'équipe "Complètement Tour" en a ausi profité pour préfacer la deuxième partie de cette Grande Boucle. Au menu des coureurs : des étapes casse-pattes mardi et jeudi, une étape pour sprinteur mercredi et surtout la haute montagne dès vendredi.



Pour notre consultant, Frédéric Amorison, "les trois étapes qui précéderont le prochain jour de repos seront déterminantes" du côté des deux grands favoris. "Et il faut espérer que dans les étapes vallonées et casse-pattes, des coureurs qui sont à 3-4 minutes vont oser attaquer et prendre des risques. Parce que lorsqu’on aura de nouveau des étapes de cols, ils vont perdre du temps. On a vu hier que lorsque Pogacar attaque, personne ne peut suivre. Hormis Vingegaard, les autres ont encore perdu beaucoup de temps. Donc ça donne beaucoup de possibilités. Et c’est ce qui pourrait affaiblir un peu l’équipe Jumbo Visma qui a le maillot jaune. Si des coureurs à 3-4 minutes attaquent, cela pourrait les obliger à travailler." Il ajoute : "Du côté de l’équipe de Pogacar, la situation n’est pas mal. On se rapproche, on revient à 17 secondes et on ne devra pas travailler dans les prochains jours. Donc une situation plutôt confortable."



Et Samuël Grulois de conclure : "Pour le suspens, c’est rassurant de voir Pogacar grignoter son retard. Le menu va être terrible dans les Alpes, il peut se passer encore pas mal de choses. Puis il y aura un fameux contre-la-montre en côtes à Combloux. On a deux coureurs qui se débrouillent très bien dans la discipline et c’est peut-être finalement sur ce chrono que les quelques secondes qui manquent à l’un ou à l’autre vont se jouer. Malgré tout ce qu’on a dit, on a un Tour de France bien dessiné. Et heureusement que Pogacar est venu sur ce Tour de France !"