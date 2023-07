Tour de France 2023 : Kasper Asgreen règle une échappée de costauds, le peloton échoue de justesse

Avant le départ, les suppositions allaient bon train. Une échappée ou un sprint royal ? Si le tracé était relativement plat, la sortie des Alpes ajoutée à la suprématie de Jasper Philipsen dans les sprints pouvait donner envie à certaines équipes de sprinteurs de ne pas contrôler la course. De quoi voir une grosse bagarre dès les premiers instants de la course ? Suspense jusqu’au kilomètre zéro. Et nettement moins quelques instants plus tard. La première attaque fût la bonne. Asgreen, Campenaerts et Abrahamsen composent un trio de gros rouleurs.