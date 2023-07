Tour de France 2023 : journée nerveuse, chutes et abandons, Pogacar et Vingegaard inséparables, les faits marquants de la 14e étape

Le début de la 14e étape a été marqué par une grosse chute qui a directement entraîné la neutralisation de l’étape. De nombreux coureurs ont terminé au sol et certains d’entre eux ont dû abandonner, comme Louis Meintjes, victime d’une fracture de la clavicule. D’autres ont pu repartir, mais ont jeté l’éponge quelques kilomètres plus loins, à l’image d’Esteban Chaves. Certains coureurs se sont, eux, battus jusqu’au bout, comme Adrien Petit, touché à la jambe et à la fesse droite.

La course a repris, mais une nouvelle chute s’est produite dans la première descente de la journée, celle du Col de Saxel. Romain Bardet et James Shaw en ont été les principales victimes et ont dû quitter le peloton du Tour de France.