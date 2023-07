Tour de France 2023 : Jasper Philipsen, "De Vlam van Ham" est assurément l'homme de la première semaine

C’est la nouvelle bombe du sprint ! Jasper Philipsen est l’homme de la première semaine du Tour. 4 sprints, 3 victoires, une 2e place. Début de course incroyable. L’Anversois est le premier coureur belge à remporter 3 étapes dans la première semaine du Tour de France depuis Freddy Maertens en 1976.

"Si vous m’aviez dit ça il y a une semaine, je vous aurais pris pour un fou" déclare le coureur de la formation Alpecin Deceuninck. "Jusqu’à présent, c’est un rêve pour nous. Un Tour de rêve ! Nous voulons juste que ça continue et j’espère que nous en gagnerons une autre et je pense évidemment à Paris aussi".

Déjà 9 victoires cette année. A 25 ans, le sprinter belge réalise la meilleure saison de sa carrière. Son fan club anversois "De Vlam van Ham" (ndlr : la flamme de Ham) a même fait le déplacement sur les routes du Tour pour l’encourager.

Avec ses 3 victoires, Philipsen a le fait le break. Bien emmené par Mathieu van der Poel en mode poisson pilote, l’Anversois est le grand favori pour le maillot vert. Le protégé de Christoph (directeur sportif) et Philip Roodhooft (manager de l’équipe Alpecin Deceuninck) peut aussi rêver dans un futur proche d’un autre maillot, le maillot arc-en-ciel. Vu son état de forme, Jasper Philipsen sera sans doute l’un des atouts de la sélection belge pour les mondiaux de Glasgow. Une chance de plus aux côtés de Wout Van Aert et Remco Evenepoel.