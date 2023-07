Tour de France 2023 : Ion Izagirre survit à une 12e étape de guerriers pour s’imposer à Belleville-en-Beaujolais

L’Espagnol Ion Izagirre est sorti vainqueur d’une bataille passionnante et éreintante jeudi sur la 12e étape du Tour de France 2023 entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais. Les 168,8 km du parcours, marqués par cinq ascensions répertoriées en 2e et 3e catégorie, ont ressemblé à un vaste chantier, notamment pendant la première partie de l’épreuve où la bagarre a fait rage pour que l’échappée se dessine.

Wout van Aert a tout tenté mais n’est pas parvenu à intégrer le groupe de fuyards qui s’est échappé au bout de quelque 80km de course. Parmi ces hommes, quatre Belges (Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Dylan Teuns et Jasper Stuyven) et des coureurs de la trempe de Thibaut Pinot et Mathieu Van der Poel.

Le Néerlandais a notamment tenté un numéro spectaculaire en partant seul à 47 km du but mais n’a pas pu rivaliser avec les meilleurs dans la dernière ascension du jour. C’est là, à 31km de l’arrivée, que Ion Izagirre a placé son accélération décisive pour se lancer dans un grand numéro en solo, conclu avec brio dans les rues de Belleville-en-Beaujolais.

L’Espagnol de 34 ans s’offre ainsi une 2e victoire d’étape sur le Tour de France 7 ans après son succès à Morzine et signe la 2e victoire d’étape de l’équipe Cofidis sur ce Tour de France 2023 après le succès de Victor Lafay sur la 2e étape.

Derrière Izagirre, Mathieu Burgaudeau et Matteo Jorgenson sont parvenus à s'isoler et à se disputer le sprint pour la deuxième place pour terminer devant le meilleur belge Tiesj Benoot, 4e.

Dans le peloton des favoris, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ne se sont pas lâchés d’une semelle et ont fini roue dans roue après s’être timidement attaqués en début d’étape. La vraie bagarre est reportée à vendredi lors du premier volet d’un triptyque alpestre, au programme entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier. La majorité des 137,4 km au programme est plate mais les 17,8 derniers kilomètres présentent une pente moyenne de 7% et plusieurs passages au-delà des 10% pour sélectionner le vainqueur au sommet de cette exigeante ascension.