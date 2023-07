Tour de France 2023 : Fabio Jakobsen abandonne

C’est un coup dur pour l’équipe Soudal Quick-Step, qui avait tout parié sur lui pour les arrivées massives : Fabio Jakobsen fait ses valises et quitte le Tour de France. Le Néerlandais, qui a chuté lors de la 4e étape, ne se remet pas des séquelles de sa chute. Son équipe a communiqué son abandon ce jeudi matin.

"En raison de ma chute dans la quatrième étape, et après des discussions avec l’équipe, nous avons décidé qu’il valait mieux que j’arrête mon voyage sur le Tour de France ici" explique le communiqué Soudal Quick-Step. "À ce stade, il me semble impossible de me rendre à Paris, car je ne me remets pas et mon corps ne guérit pas de l’accident."

"Je suis très triste de quitter la Grande Boucle, car j’avais de grands objectifs pour cette course et je voulais être à mon meilleur avec l’équipe" continue le coureur. "Je vais maintenant prendre un peu de temps pour récupérer et me vider la tête, et j’espère être de retour à mon meilleur niveau plus tard cette saison."

Vainqueur d'une étape l'an dernier, le Néerlandais, miraculé du cyclisme après une chute cauchemardesque au Tour de Pologne en 2020, était tombé dans le final de l'étape de Nogaro, souffrant de contusions et d'abrasions. Depuis, il n'a jamais réussi à jouer la victoire dans les arrivées au sprint, terminant au mieux quinzième alors qu'il est l'un des coureurs les plus rapides du peloton.