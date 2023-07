Tour de France 2023 : Et si Maxim Van Gils était la bonne surprise belge du Tour ?

Il a franchi la ligne 33 secondes après Adam Yates, vainqueur de la 1ère étape et premier maillot jaune du Tour de France. Maxim Van Gils a terminé 17e à Bilbao au terme d’une première journée difficile sur les routes du Pays basque. Après 2 participations à la Vuelta, le jeune coureur belge de la formation Lotto-Dstny découvre la Grande Boucle. Un rêve de gosse pour l’Anversois de 23 ans.

"C’est la plus grande course, le plus grand événement cycliste de l’année" déclare d’emblée le Belge. "C’est une belle expérience. Quand j’étais un petit garçon, je regardais le Tour à la TV et maintenant, je suis ici. C’est très spécial".

Maxim Van Gils au départ du Tour de France, ce n’était pourtant pas prévu. Après 2 expériences sur le Tour d’Espagne, le coureur belge ne voulait pas faire de Grands Tours cette année.

"Ce n’était pas mon intention de faire un Grand Tour cette année" ajoute Van Gils. "Je voulais me concentrer sur les courses d’un jour, mais après les classiques ardennaises, j’ai eu un long entretien avec le manager, Stéphane Heulot. Avant l’entretien, je disais encore non non… pas de Grand Tour, mais après 2 heures de discussion… Je me suis dit que peut-être je devais le faire".

C’est le patron de l’équipe Lotto-Dstny et ancien maillot jaune qui a trouvé les arguments pour le faire changer d’avis.

"On m’a dit tout de suite… Tu n’y arriveras jamais !" raconte le manager français. "Kurt Van De Wouwer avait déjà essayé après les Strade Bianche, mais il ne voulait pas entendre parler de Grand Tour cette année. C’était sûr. Moi, je voulais juste lui expliquer ma vision des choses. Sans le forcer. Et c’était à lui d’adhérer ou pas. On s’est donc vu à Anvers dans un hôtel avant qu’il ne parte en stage en altitude. Et ça n’a pas été très compliqué de le convaincre… Après ses prestations lors des classiques ardennaises, j’imaginais mal me passer d’un coureur comme ça. Surtout sur un tracé avec 2 étapes aussi compliquées et 'casse-pattes' au début. Cela correspondait au profil de Maxim. Maintenant, il sait ce qu’il a à faire. Il y a une première semaine qui est importante pour lui. C’est vrai que mon histoire avec le Tour, c’est le… jaune. Au-delà des étapes, il y a peut-être des ambitions à avoir sur cette première semaine. On verra comment les choses se déroulent mais on a notre petit plan en tête".

7e à l’Amstel, 8e à la Flèche Wallonne et 11e de Liège Bastogne Liège, Van Gils est la révélation belge des classiques ardennaises. Un puncheur qui apprécie les reliefs escarpés de la Clasica San Sebastian.

"J’y ai fait mon 1er grand résultat chez les pros il y a deux ans. J’ai terminé 12e" se souvient l’ancien vainqueur du Saudi Tour. "J’étais échappé dans un groupe avec entre autres Vingegaard mais aussi Alaphilippe qui était champion du monde. Je me suis dit… waouw ! J’avais de bonnes sensations. Et j’espère que j’aurai les mêmes sensations ce week-end et avec mes équipiers dans le final, essayer de faire mieux que 12e".

Van Gils, c’est un coureur de caractère. Un garçon talentueux et imprévisible.

" Son style ?" s’interroge Stéphane Heulot. "Je dirais qu’il est impétueux et parfois insaisissable autant pour nous dans l’attente qu’on peut avoir et je pense aussi pour l’adversaire. Il est plein de surprises".

Une surprise du Belge n’est pas à exclure sur ces 3 semaines de course. Lui qui rêve de gagner la Doyenne.

"Liège-Bastogne-Liège parce que c’est un monument" conclut Maxim Van Gils. "Et c’est en Belgique. Je trouve que Liège est une très belle course et que c’est la plus belle course à gagner".

Mais avant Liège, il va se muer en chasseur d’étape pour son premier Tour de France.