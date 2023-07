Tour de France 2023 : Cinq sprints massifs, un seul sans incident

La seule arrivée au sprint qui n’a connu aucune polémique est donc celle de la 8e étape, à Limoges. L’arrivée était en montée et intervenait après une étape difficile. La vitesse était plus réduite et le peloton moins fourni que sur les autres sprints massifs.

Le parcours et le site d’arrivée peuvent jouer un rôle dans la sécurité des sprints massifs, mais un sprint massif reste un des exercices les plus dangereux du sport cycliste. Les sprinteurs ont rarement froid aux yeux et sont capables de prendre de grands risques dans un emballage final.

Malgré les nombreux incidents de ces arrivées au sprint, réputées encore plus nerveuses et dangereuses sur le Tour de France, la plupart des arrivées massives n’a pas été marquée par les chutes cette année.