Tour de France 2023 : Cavendish et Sagan bien présents pour disputer leur dernière Grande Boucle

Le Slovaque Peter Sagan, triple champion du monde et septuple vainqueur du maillot vert, disputera son dernier Tour de France (1er-23 juillet) avec l’équipe TotalEnergies qui a annoncé sa sélection lundi.

Sagan, 33 ans et 121 victoires professionnelles au palmarès, n’a plus goûté aux joies de la victoire depuis plus d’un an et n’a plus levé les bras sur le Tour de France depuis 2019. Il dispute sa dernière saison complète sur route avant de se focaliser principalement sur le VTT.

La formation TotalEnergies – qui comptera dans ses rangs le Belge Steff Cras - visera une première victoire d’étape depuis 2017.

Autre champion illustre en fin de carrière, Mark Cavendish fait bien partie de la sélection Astana Qazaqstan pour la Grande Boucle. Il sera l’attraction de l’équipe kazakhe et espère écrire l’histoire en établissant un nouveau record de victoires d’étape. Mark Cavendish (38 ans) n’aura qu’à lever les bras une fois pour effacer des tablettes le record de 34 victoires qu’il partage avec Eddy Merckx et clôturer de la plus belle des manières sa dernière Grande Boucle, tandis qu’il a annoncé sa retraite à la fin de la saison.

Pour le classement général, le Kazakh Alexey Lutsenko endossera le rôle de leader après avoir réussi le doublé course en ligne et contre-la-montre aux championnats du Kazakhstan de cyclisme sur route, le week-end dernier. Lutsenko courra son 8e Tour de France, et il avait obtenu une 7e et une 8e place lors des deux éditions précédentes.

La sélection d’Astana Qazaqstan pour le Tour de France : Mark Cavendish (G-B), Harold Tejada (Col), Gianni Moscon (Ita), Alexey Lutsenko (Kaz), Yevgeniy Fedorov (Kaz), David De La Cruz (Esp), Luis Leon Sanchez (Esp)

La sélection de TotalEnergies pour le Tour de France : Edvald Boasson Hagen (NOR), Mathieu Burgaudeau (FRA), Steff Cras (BEL), Valentin Ferron (FRA), Pierre Latour (FRA), Daniel Oss (ITA), Peter Sagan (SVQ), Anthony Turgis (FRA)