Tour de France 2023 : Carlos Rodriguez remporte en solitaire la 14e étape, pas d’écart entre Vingegaard et Pogacar

Carlos Rodriguez a profité du moment d’observation entre Pogacar et Vingegaard dans la descente du Col de Joux Plane pour partir en solitaire et s’imposer sur la 14e étape. Pogacar et Vingegaard se sont joué la deuxième place au sprint et c’est le Slovène qui a été le plus rapide et termine devant le Danois.

Dans un début d’étape marqué par les chutes, un grand groupe de 22 coureurs parvient à se détacher avec notamment Kwiatkowski, Pinot, Alaphilippe, Landa, Ciccone et Woods, mais l’équipe Jumbo-Visma dicte un gros tempo dans le peloton et l’écart monte difficilement à la minute. Dans le peloton, Gaudu s’accroche mais est déjà en difficulté à 100km de l’arrivée.

Le groupe de 20 se dissout déjà dans le Col du Feu et Ciccone, Woods, Pinot, Landa, Aranburu et Poels constituent désormais le groupe de tête et sont rejoints par Martinez, Martin, Izagirre, Houle et Johannessen alors que le reste de l’échappée est repris par le peloton.

Mais l’équipe Jumbo-Visma ne lâche pas son étreinte et il ne reste plus que Woods et Ciccone en tête au pied du Col de la Ramaz à 60km de l’arrivée. Les deux hommes sont cependant rapidement repris.

Dans le Col de Joux Plane, UAE vient perturber l’organisation de la Jumbo-Visma et Majka vient se placer en tête du groupe maillot jaune pour accélérer le tempo dès le pied. Mais Wout van Aert vient se repositionner devant et place une grosse accélération qui fait exploser le groupe.

Après le long relais de Kuss, Adam Yates prend la tête du groupe avec Pogacar dans sa roue, et seul Vingegaard parvient à suivre les deux hommes. A 4km de l’arrivée, Pogacar accélère et distance Vingegaard, qui s’accroche à quelques dizaines de mètres et parvient à revenir à 2km du sommet. Le Danois prend les bonifications au sprint devant le Slovène au sommet.

Rodriguez et Adam Yates reviennent dans la descente et l’Espagnol prend quelques secondes d’avance en réalisant une grosse descente.

L’Espagnol ne se retourne pas et remporte la 14e étape en solitaire. Derrière, Pogacar bat Vingegaard au sprint pour la deuxième place. Le Danois conserve son maillot jaune et grappille même une seconde au jeu des bonifications, grâce à celles prises au sommet du col de Joux Plane.