Tour de France 2023, 9e étape : "Qui de Vingegaard ou Pogacar aura l'avantage dans l'ascension du Puy de Dôme ?"

Est-ce important pour ASO, la société organisatrice du Tour de France, de marquer l’histoire avec des étapes comme celle du Puy de Dôme ? "C’était une réelle volonté de Christian Prudhomme, le patron du Tour, qui avait dans ses souvenirs d’enfant d’incroyables images du Puy de Dôme, d’y retourner" rappelle Samuël Grulois. "Et s’il voulait y retourner, c’est justement parce qu’il s’y est passé d’incroyables choses. Un fabuleux duel en 1964 entre Poulidor et Anquetil. Ce sont des images d’Epinal qui nous reviennent quand on les voit au coude à coude dans leur style particulier. Et puis côté belge, il y a le fameux coup de poing donné dans le foie d’Eddy Merckx dans cette ascension alors qu’il luttait pour la victoire finale du Tour de France, Tour qu’il perdra finalement, dominé par Bernard Thévenet. Puis les plus grands grimpeurs ont gagné là haut. Preuve que ce sera vraiment une étape pour grimpeur. Si Vingegaard venait à s’imposer, il succéderait à son compatriote Johnny Weltz en 1988."

Notre journaliste poursuit : "Il y a des endroits que l’on doit visiter. J’apprécie quand on découvre de nouveaux cols. C’est important pour rafraichir les épreuves et la discipline mais quelle excitation pour tout le monde quand on nous dit qu’on arrive au Tourmalet, qu’on va monter le Mont Ventoux, ou que l’étape se terminera à l’Alpe d’Huez ! Les grandes lignes de l'histoire du cyclisme ont été écrites sur ces cols-là et, pour moi, il est obligatoire de revenir régulièrement sur ces monuments du cyclisme."



Et Frédéric Amorison de conclure : "On se souvient l'année dernière du retour du col du Granon et le spectacle proposé là entre Vingegaard, Pogacar et le reste des purs grimpeurs. Il y a des choses à aller rechercher qu’on a oublié depuis très longtemps. La France est belle et il y a beaucoup de choses à voir. Et la France est justement mise en valeur grâce à ASO. Donc c'est un choix logique entre le spectacle proposé pour le côté sportif mais également pour le côté paysage et nature."