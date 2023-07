Tour de France 2023, 8e étape : "Wout Van Aert pourrait y trouver un terrain idéal pour s’imposer"

Pour Samuel Grulois, Bryan Coquard fera partie des outsiders de la journée. "Cela fait des années qu’il court après une victoire d’étape sur le Tour de France, plus de 7 ans qu’il traîne sa déception. Il faudra compter sur lui dans le faux plat montant de l’arrivée à Limoges." Il ajoute, "avec deux côtes de 4e catégorie dans les 16 derniers kilomètres, rien ne dit que l’on assistera à un sprint massif aujourd’hui."

Frédéric Amorison, notre directeur sportif, "Complètement Tour" abonde dans le même sens. "Final bien vallonné avec les deux montées dans le final et certaines équipes qui commencent à se poser des questions. Est-ce bien d’arriver en sprint massif quand on ne joue pas les premiers rôles ?". Il poursuit, "je pense à l’équipe de Fabio Jakobsen qui va devoir adopter une stratégie différente, pourquoi pas de faire attaquer Julian Alaphilippe. Et de créer du mouvement dans le peloton dans le final, de tenter de créer des cassures et de n’arriver dans le final qu’avec un petit groupe pour avoir plus de chance de s’imposer."

Il termine, "on retrouvera les hommes forts de ce Tour, au vu du final et un garçon comme Wout Van Aert qui ne s’est pas montré hier, pourrait y trouver un terrain idéal pour s’imposer."

Samuel Grulois conclut, "une étape qui promet notamment s’il fait aussi chaud qu’hier, avec une étape longue et un Tour qui nous a déjà réservé quelques moments d’excitation et de retournements de situation. Si sprint il y a à Limoges, il faudra être très costaud !"