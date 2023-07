Tour de France 2023, 7e étape : "Pourquoi pas une première victoire pour Soudal Quick-Step"

Pour notre directeur sportif "Complètement Tour", Frédéric Amorison, "une étape beaucoup moins amusante que les précédentes. Un peu plus de 169 km à parcourir, et on connaît les candidats à la victoire en cas d’arrivée massive. Quatre ou cinq équipes vont venir mettre le tempo pendant la journée. On aura certainement la petite échappée matinale, qui aura très peu de chance d’aller au bout."

Il poursuit, "pourquoi pas un triplé pour Jasper Philipsen. C’est tout le mal qu’on puisse lui souhaiter. Après d’autres garçons auront l’envie de s’imposer, comme Fabio Jakobsen, qui fait parti de ces sprinteurs qui ont le plus de difficultés lorsque la route commencer à s’élever. Il est rentré dans les délais les deux derniers jours, et au sein de la formation de Patrick Lefevere, ils auront certainement l’envie de bien faire." Et termine, "et pourquoi pas aller chercher une première victoire cette année pour l’équipe Soudal Quick-Step."

Samuel Grulois quant à lui, n’oublie pas Mark Cavendish. "C’est le dernier vainqueur à Bordeaux dans le cadre d’une étape du Tour de France. En 2010, dans une autre vie pour lui. Mais on sait que Cavendish sur ce Tour rêve d’aller chercher une dernière victoire d’étape, pour devancer définitivement Eddy Merckx dans le livre d’or des victoires d’étape. Je mettrais une piécette sur lui pour la forme et la belle image et le cas échéant pour l’histoire si Cavendish venait à s’imposer."