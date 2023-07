Tour de France 2023, 6e étape : "Une arrivée qui conviendra à la perfection à Jonas Vingegaard"

"L’étape référence de cette première semaine sur le tour", débute le directeur sportif "Complètement Tour", Frédéric Amorison. "Même si dimanche au Puy-de-Dôme, l’étape sera aussi particulière. Aujourd’hui, il y aura différents enjeux, en premier Neilson Powless qui a perdu son maillot et qui tentera de récupérer le maillot du meilleur grimpeur. Il aura la capacité d’aller chercher de nombreux points" poursuit-il.

De l’autre côté, il y aura la bagarre pour le maillot jaune. Pour Frédéric Amorison, "Jai Hindley va vouloir défendre son maillot. Il fera face à la formation Jumbo-Visma qui a pris le dessus hier et pour qui l’arrivée du jour conviendra à la perfection à leur leader, Jonas Vingegaard." Il conclut, "il y a fort à parier que la formation néerlandaise va laisser travailler la formation Bora-Hansgrohe dans un premier temps mais avec l’envie et l’ambition d’aller chercher une première victoire sur ce Tour de France."

Hier, sur la première étape de montagne, Jonas Vingegaard a fait la bonne opération de la journée en reprenant plus d’1 minute sur son principal rival, Tadej Pogacar. "Une première étape de montagne à tambour battant", rappelle Frédéric Amorison. "Ça a roulé très vite et il n’y avait pas de possibilité de se cacher. Dans le final, c’était homme contre homme et on a vu qui était en supériorité en ce début de Tour", ajoute-t-il. "Vingegaard a montré qu’il était le patron hier et c’était une nécessité car on sait que Pogacar sera meilleur dans la troisième semaine. Le travail de la Jumbo et de Jonas était important pour reprendre du temps, à voir ce qui va se passer aujourd’hui."