Tour de France 2023, 5e étape : "J’attends un gros tempo de la formation UAE sur le col de Marie Blanque"

"C’est un col compliqué Marie Blanque", entame Samuël Grulois. "Ce n’est pas un col très long avec 7,7 kilomètres de montée mais à 8,6% de déclivité moyenne. C’est vraiment un col qui peut faire des dégâts. Et au sommet, il restera 18 kilomètres de descente jusqu'à Laruns où ce sont les Slovènes qui ont gagné lors des deux seules arrivées. Roglic y a gagné en 2018, et Pogacar en 2020. Attention donc aux Slovènes et particulièrement à celui qui porte le maillot blanc." Pour notre journaliste, ce sera "une première étape dans laquelle on pourra tirer de réels enseignements concernant les favoris pour le classement général. Ce n’était pas vraiment le cas sur les deux premières étapes au Pays Basque, même si on a vu que des coureurs ont perdu du temps et ceux-là vont devoir reprendre du temps, à commencer par aujourd’hui. Mais sur des pentes comme celles de Marie Blanque, personne ne pourra se cacher."



Frédéric Amorison y voit "la première étape de référence. On sait que ça va faire la bagarre. On a eu des étapes pour puncheurs les deux premiers jours, là on va être sur de vrais cols. On peut s’attendre à avoir une échappée matinale qui va partir. Mais les potentiels vainqueurs du Tour de France vont faire la différence." Notre consultant voit une victoire du maillot blanc, Tadej Pogacar : "J’attends un gros tempo de la formation UAE sur le col de Marie Blanque. Il y aura des bonifications au sommet du dernier col, 8 secondes supplémentaires, et puis une descente très rapide avec une victoire de Pogacar".



Et Samuël Grulois de s'interroger : "Il y aura quand même une question importante : est-ce que le maillot jaune sera toujours sur les épaules d'Adam Yates ? Il est en excellente condition. Donc quelle sera la tactique d’UAE avec Pogacar mais aussi Adam Yates qui est quand même le leader de ce Tour de France ?"