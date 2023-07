Tour de France 2023, 4e étape : "les purs routiers-sprinters ou les spécialistes de la piste pourraient trouver le terrain de jeu idéal"

Samuël Grulois souligne l'arrivée particulière qui attend les coureurs lors de cette 4e étape, sur le circuit automobile de Nogaro. "Avec une seule difficulté sur l’itinéraire, les sprinters auront sans doute une deuxième journée consécutive pour s’expliquer." Frédéric Amorison poursuit : "C’était prévu dans le profil de ce Tour de France, avec deux étapes assez similaires. Ce sera encore plus facile sur cette 4e étape. On aura cette seule difficulté en début puis une arrivée particulière sur ce circuit automobile. Des routes très larges. Ça va donc bien frotter. Et les équipes de routiers-sprinters auront encore une fois une belle occasion de se mettre en valeur."



En quoi cette arrivée sur un circuit automobile, bien dessiné avec des courbes propres et de larges routes, sera-t-elle différente au niveau du sprint ? Pour notre consultant, "ça va faciliter le travail des différents trains. On a pu voir lors de l’arrivée à Bayonne que c’était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sinueux. L’équipe de Jasper Philipsen en est sortie à merveille. Ici on aura toujours un moment où on va pouvoir passer à gauche ou à droite. Il y aura donc beaucoup plus d’équipes qui seront à même d’essayer de venir dans cette dernière longue ligne droite pour jouer la victoire. Et les purs routiers-sprinters et même les spécialistes de la piste pourraient trouver le terrain de jeu idéal."