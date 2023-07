Tour de France 2023, 3e étape : "Au vu du profil de l'étape, on devra espérer une victoire belge, peut-être Philipsen"

"Il y aura encore du dénivelé, surtout en début d’étape", entame Samuël Grulois. "Même si on va longer la mer pour quitter l’Espagne et rejoindre la France, il y a de toute façon la barrière pyrénéenne qui s’adoucit un peu quand on se rapproche de l’océan. Mais il y aura encore du dénivelé même si, a priori, les sprinteurs devraient enfin trouver un terrain de jeu pour eux."



Frédéric Amorison poursuit : "On est sur une étape de plus de 180 kilomètres. Difficile dans sa première partie avec encore 4 ascensions répertoriées en 3e et 4e catégories. C’est surtout dans cette première partie qu’on va avoir ce dénivelé qui n'est pas loin de 2500m de D+. Et puis un final qui sera beaucoup plus propice aux sprinteurs. On peut donc s’attendre à avoir différentes formations qui vont vouloir jouer la gagne. On pense à Quick-Step, mais aussi Alpecin-Deceuninck." Et notre consultant de se montrer optimiste sur les chances de voir un coureur belge s'imposer : "Les Belges ont été déçus après les deux premières journées. Au vu du profil, avec la première partie un peu usante et le final pas complètement plat, on devra espérer une victoire belge et on va imaginer Jasper Philipsen lever les bras."