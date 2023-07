Tour de France 2023, 2e étape : "Normalement, les grimpeurs ne pourront pas faire la différence"

"Çela va à nouveau partir très vite", entame Frédéric Amorison. "Avec cinq grimpeurs qui seront présents. Il y aura toujours de l’intérêt pour aller détrôner le maillot de meilleur grimpeur de Neilson Powless. Et puis il y a cette difficulté dans le final. Avec quatre ascensions sur les 80 derniers kilomètres qui vont être très difficiles, et surtout ce mont Jaizkibel à 16 kilomètres de l'arrivée. Donc on aura des garçons plutôt puncheurs. Des coureurs comme Alaphilippe, Van der Poel ou Van Aert vont essayer de passer. Ce ne seront normalement pas les grimpeurs qui pourront faire la différence comme lors de la première étape où on avait vraiment trois difficultés présentes dans le final."



Il poursuit : "On risque d'avoir un peu le même scénario que lors de la première étape. Les mêmes équipes qui vont travailler en tête de peloton et qui vont mettre la formation UAE assez tranquillement en deuxième rideau. Ils ne devront pas eux travailler malgré le maillot jaune." Et de conclure : "C'est un coureur qui aura une belle pointe de vitesse qui pourra s’imposer à Saint-Sébastien."