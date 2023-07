Tour de France 2023, 21e étape : "Terminer sur une note positive pour la Belgique avec une victoire finale de Philipsen"

La pluie pourrait venir jouer les trouble-fêtes sur cette dernière étape de la Grande Boucle et les pavés des Champs-Élysées. "On espère une quantité pas trop importante. Mais avec ces petits pavés, il faudra être vigilant", prévient notre consultant. "Jasper Philipsen connait parfaitement cette dernière ligne droite. Il faudra bien aborder ce dernier virage. Et il y aura encore et toujours Mathieu van der Poel pour le mettre dans la meilleure des positions."



Notre envoyé spécial, Samuël Grulois, se rappelle d'une mesure prise à l'occasion d'une des dernières arrivées pluvieuses. "Il y a quelques années, lorsque nous arrivions à Paris et qu’il y avait eu de la pluie dans ce final, on avait décidé que le dernier tour n’était pas comptabilisé pour le classement général. On avait pris les temps lors du dernier passage sur la ligne d’arrivée, ce qui avait permis aux coureurs qui étaient à l’époque leaders ou qui avaient une place dans le top 10, de ne prendre aucun risque dans le final et de laisser les sprinteurs s’expliquer. J’imagine que s’il pleut, la même décision sera prise."



Et Frédéric Amorison de conclure : "Même sans grosse pluie, je pense que ce sera un règlement adapté pour cette dernière étape sur les Champs. Avec un temps qui serait figé au dernier passage sur la ligne. Ce qui évite de mettre des risques supplémentaires entre les coureurs qui se battent pour le général et ceux qui vont jouer la victoire d’étape. Le Tour de France est plié. Ça s’est terminé aujourd’hui avec cette étape très difficile. Et aujourd'hui ça se jouera entre les sprinteurs. Ca n’arrive pas très souvent, mais on a parfois vu dans le passé des garçons sortir dans le final, faire un peu le kilomètre. Donc pourquoi pas une petite surprise sur les Champs en cas de petite pluie."