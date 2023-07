Tour de France 2023, 20e étape : "Pogacar pourrait montrer qu'il est là sur cette fin de Tour"

"L’étape risque d’être très animée", entame Samuël Grulois. "Parce que c’est une étape que de nombreux grimpeurs voudront gagner parce qu’il y a le maillot à pois en jeu. Et parce qu’un Tadej Pogacar a promis de tout essayer pour sauver l’honneur."



Frédéric Amorison souligne lui aussi un des principaux enjeux de cette 20e étape : le maillot à pois. "Ça va sortir dans tous les sens. Parce qu'il y a cet intérêt pour le dernier maillot en jeu, celui de meilleur grimpeur. Il y a 6-7 points entre Ciccone et ses poursuivants. Il y aura 37 points qui seront distribués après six ascensions. Puis il y aura des puncheurs, des coureurs plutôt style 'Classiques Ardennaises' qui vont vouloir se mettre en évidence." Notre consultant voit aussi une possibilité pour le maillot blanc de s'imposer lors de cette avant-dernière étape : "S'il a récupéré, puisqu’on a vu sa défaillance dans le Col de la Loze, un Tadej Pogacar pourrait essayer de se remettre bien en tête du peloton, et montrer au grand public qu’il est là sur cette fin de Tour. Pour le maillot jaune, c’est fini. Mais il y a l’ambition d’aller chercher une victoire d’étape." Et de conclure : "Donc il y aura plusieurs intérêts pour plusieurs équipes. Mais on peut s’attendre à une étape explosive."