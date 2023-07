Tour de France 2023, 19e étape : "L’échappée aura de fortes chances d’aller jusqu’au bout"

Pour notre directeur sportif "Complètement Tour", Frédéric Amorison, on se trouve sur une étape typique de troisième semaine de grand tour. "Il y aura du dénivelé toute la journée, on n’est pas sur ce qu’on a connu ces derniers jours, mais, ça va faire mal aux pattes. L’ensemble du peloton est très fatigué puisqu’ils n’ont pas su revenir sur l’échappée hier à Bourg-en-Bresse."

Il ajoute, "il va y avoir beaucoup d’ambitions pour les équipes qui n’ont rien gagné sur ce Tour. Elles peuvent se dire qu’une échappée peut aller au bout. Si on regarde le sprint d’hier, c’est encore Jasper Philipsen qui le remporte, donc les équipes ne vont pas vouloir travailler pour être de nouveau battu. Ce n’est pas la meilleure solution."

Il conclut, "c’est le profil est idéal, une longue étape, pour prendre une échappée qui a de fortes chances d’aller au bout. Avec de nouveau un vainqueur qui devra être très costaud pour résister après plus de 170 km de course."

Notre journaliste, Samuel Grulois parle du 21 juillet sur le Tour de France et sur la dernière victoire belge qui remonte à un petit moment déjà. "On aimerait bien fêter une victoire belge sur le Tour, un jour de fête nationale. Cela n’est pas arrivé si souvent dans l’histoire du Tour. La dernière fois, c’était en 1985, via Rudy Matthijs sur les Champs-Elysées. Avant, Lucien Van Impe s’était imposé un 21 juillet en 1983 et Eddy Merckx en 1974. Pourquoi pas un Jasper Philipsen ou quelqu’un d’autre. Parce qu’il y a encore de solides belges engagés sur le Tour. Je pense aussi à Maxim Van Gils, très offensif sur un parcours qui devrait inciter à l’offensive encore plus qu’hier."