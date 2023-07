Tour de France 2023, 18e étape : "Alpecin-Deceuninck veut offrir un cinquième succès à Jasper Philipsen"

Pour notre directeur sportif, "Complètement Tour", Frédéric Amorison, on espère une nouvelle victoire d’étape belge. "Avec qui d’autre que Jasper Philipsen, et une formation Alpecin-Deceuninck qui est restée très cool ces derniers jours. Ils auront la possibilité demain de faire main mise sur l’étape, et de choisir qui pourra se glisser dans l’échappée."

Il poursuit, "il y aura énormément d’ambition dans le clan de la formation belge. Elle aura envie d’offrir un cinquième succès à Jasper Philipsen."

Il termine, "en plus, il y a pas mal de sprinteurs qui ont disparu de ce Tour, cela augmente les chances d’avoir une nouvelle victoire belge."

Notre journaliste, Samuel Grulois pose une question à notre directeur sportif. "Aujourd’hui, on est sur un changement de braquet avec deux côtes de quatrième catégorie. On dit toujours que c’est compliqué de passer des braquets de la plaine à la montagne, est-ce que c’est aussi vrai dans l’autre sens ?"

Frédéric Amorison répond et conclut, "non ce n’est pas la même chose, heureusement c’est plus facile de repasser du petit braquet au grand braquet. Et surtout dans la personne de Jasper Philipsen, il ne faut pas oublier que des potentiels vainqueurs du jour, c’est celui qui passe le mieux les montagnes."