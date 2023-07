Tour de France 2023, 17e étape : "Tadej Pogacar peut gagner mais ne reprendra pas 1min ou 1min30"

Pour notre directeur sportif, "Complètement Tour", Frédéric Amorison, les coureurs seront de retour sur une étape de petit plateau, avec Courchevel en ligne d’arrivée. "On va avoir trois cols notamment celui de la Loze, avec une montée de 28 km et des passages très pentus surtout dans les 6 derniers kilomètres. Pogacar aura très certainement envie de retourner une situation."

Il poursuit, "Vingegaard aura son rôle habituel, celui qu’on a vu ces derniers temps, à la culotte de Pogacar, rester très près de lui. On peut s’attendre à une explication parce que Pogacar voudra montrer qu’il a perdu beaucoup de temps hier, mais qu’il veut aller chercher une nouvelle victoire et tenter quelque chose."

Et il ajoute un mot, sur la formation UAE Emirates, "elle n’a plus rien à perdre, on avait parlé d’un potentiel podium d’Adam Yates et bien il est monté sur le podium hier, mais c’est à côté des ambitions de la formation qui venait pour la victoire. Elle a un deuxième, un troisième, il faudra faire du mouvement, ce sera la dernière grosse étape de montagne de cette édition 2023."

Notre journaliste, Samuel Grulois pose une question "Pogacar peut-il juste espérer aller gagner l’étape et reprendre 10 secondes, peut-il tenter de créer un écart plus important ?".

Frédéric Amorison répond, "au vu du contre-la-montre, et des deux étapes avec la journée de repos, on doit être honnête qu’il ne pourra pas creuser un écart aussi grand. Il ne reprendra pas 1 min ou 1min30. Lors des dernières attaques de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, était très facile dans sa roue."

Il continue, "j’aurais du mal à imaginer après le chrono où Pogacar a pris un coup sur la tête qu’il puisse retourner la situation, on n’est plus dans la version 2020 où Pogacar n’était pas avec ses ambitions de remporter le Tour de France. Et qu’il avait retourné la situation sur le contre-la-montre de la planche des belles filles."

Il conclut, "ici, il va y avoir une main mise de l’équipe Jumbo-Visma, dès le début de l’étape. Et puis, une explication sur le dernier col entre les deux favoris, et peut-être le cadeau du maillot jaune d’offrir la victoire à Pogacar. Je n’attends pas beaucoup plus."