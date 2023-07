Tour de France 2023, 16e étape : "Ce contre-la-montre sera certainement un tournant pour le Tour"

Frédéric Amorison pointe la difficulté qui attend les coureurs dans les derniers kilomètres de ce contre-la-montre. "Il y a cette fin d’étape avec une montée d’un peu plus de 6 kilomètres, avec un passage à 12% pas très long et puis toujours 6% de moyenne. Ça va être long, ça va être usant." Notre consultant ne s'attend pas à une surprise : "Quand on a vu les coureurs qui dominaient tous les jours sur les ascensions, on sait qui devrait dominer le contre-la-montre. Soit le maillot jaune, soit le maillot blanc. Difficile d’imaginer une surprise, hormis un Wout van Aert qui risque de faire le contre-la-montre au maximum de ses possibilités. Il va passer un bon moment avant Vingegaard pour pouvoir donner des idées sur la manière d'aborder ce chrono, que ce soit par rapport aux différentes courbes et l’effort qu’on peut maintenir sur toute la première partie du chrono. Ça promet un grand duel et certainement un tournant pour le Tour de France."



Notre envoyé spécial, Samuël Grulois, poursuit : "On a quand même envie de croire que que Wout van Aert pourrait aller gagner ce chrono et remporter enfin son étape sur ce Tour de France 2023. Ce sera compliqué et il le sait mieux que quiconque, parce que Pogacar, Vingegaard et les autres favoris du général vont disputer ce chrono à fond. Mais si van Aert peut aller gagner cette étape, ne fut-ce que pour une demi-seconde ou quelques centièmes, ce serait magnifique dans son chef."