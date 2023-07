Tour de France 2023, 15e étape : "Difficile de savoir qui va prendre la main entre Jumbo-Visma et UAE"

Frédéric Amorison souligne la longueur de l'étape, alors que la fatigue s'installe chez les coureurs. "Le peloton est usé. C'est une certitude parce que l’étape de la veille aura laissé des traces. En plus du dénivelé, c’est la vitesse qui a été imposée par la formation du maillot jaune, Jumbo-Visma." Plus de 3800 mètres de dénivelé attendent encore les coureurs sur cette 15e étape. "Avec beaucoup de difficultés et un final qui sera peut-être encore plus corsé qu'hier. On a parlé de la fameuse ascension de Joux Plane. Mais la Côte des Amerands et la montée finale vers Saint-Gervais Mont-Blanc vont encore permettre de faire de grosses différences. On doit s’attendre à ce que les deux grands favoris du Tour de France, Vingegaard et Pogacar, fassent cette accélération, cette différence sur le dernier col."

Notre consultant poursuit : "Il est quand même difficile d'imaginer que l’échappée du jour puisse aller au bout. Qui va prendre la main entre les deux équipes favorites ? C'est également difficile de se prononcer parce que chaque jour, on a cette impression que ça penche d’un côté, puis de l’autre. On sera encore dans les interrogations les plus folles. La seule chose qu’on peut savoir : c’est le plus costaud qui pourra faire la différence au vu du dénivelé et de la fatigue qui s’accumule dans les jambes."