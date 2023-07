Tour de France 2023, 14e étape : "Une première très grosse étape qui devrait normalement mieux convenir à Vingegaard"

"C'est une première très grosse étape" qui attend les coureurs, entame Frédéric Amorison. "Avec 4200 mètres de dénivelé et 5 cols à passer. Et dans le final, l'organisation a posé des bonifications au sommet du Col de Joux Plane, juste avant la descente finale vers Morzine. Il y aura là une possibilité d’aller chercher ces 8 secondes. Normalement celui qui passera avec un petit avantage au sommet de Joux Plane pourrait descendre et aller chercher la victoire à Morzine. Et une possibilité là aussi de prendre 10 secondes supplémentaires. C'est une étape qui devrait normalement un peu mieux convenir au maillot jaune, Jonas Vingegaard." Il continue : "La fatigue va continuer à augmenter dans les jambes des coureurs. Hier jusqu'au moment où les coureurs sont arrivés au pied du col, on avait 52 km/h de moyenne. Ça a roulé très vite. On avait encore pas loin de 42 km/h de moyenne au sommet du Col du Grand Colombier. On a vu de nombreux coureurs en difficultés. Ce ne sera pas facile pour les candidats qui voudront prendre l’échappée matinale parce que ça va grimper dès le début."