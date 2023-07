Tour de France 2023, 13e étape : "Les deux favoris du Tour vont décider du déroulement de l’étape"

Pour notre directeur sportif "Complètement Tour", Frédéric Amorison, un départ plus simple qu’à Roanne en termes de dénivelé attend les coureurs. "Une longue partie assez simple pour le peloton, avec une étape courte, moins de 140 km, qui se termine par l’ascension du Grand Colombier."

Il continue, "c’est tout simplement les deux favoris du Tour qui vont décider du déroulement de l’étape. Soit on se joue la victoire entre les deux pour le prestige ou alors la solution comme au Puy de Dôme avec une échappée de 15-20 coureurs qui ne sont pas dangereux au classement général qui prendront la poudre d’escampette. Avec un excellent grimpeur qui n’est pas placé au général qui pourra aller chercher une belle victoire, très importante au sommet du Grand Colombier."

Il ajoute, "on peut penser que ce sera un peu plus facile à gérer pour les équipes favorites puisque l’étape sera très courte. Mais ça dépendra du moment où l’échappée partira."

Notre journaliste, Samuel Grulois complète, "c’est une étape au format qu’aime proposer l’ASO depuis quelques années, une étape très ramassée, 137 km. C’est très court."

Frédéric Amorison abonde dans le même sens. "C’est ça qui va permettre de donner plus de possibilités. Si on avait une étape de 200 km on aurait une certitude, celle d’une échappée qui irait au bout. Car l’équipe du maillot jaune et celle de Pogacar ne voudraient pas laisser trop de forces à contrôler une course. Ici, on a 100 km à contrôler avant le col hors catégorie, on peut se permettre de rouler à 3-4 minutes de l’échappée."

Il termine, "et puis au vu des qualités des deux super grimpeurs que sont Vingegaard et Pogacar, ils pourront s’expliquer pour aller jouer la victoire finale. Donc c’est bien pensé une nouvelle fois chez ASO."