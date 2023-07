Tour de France 2023, 12e étape : "Les puncheurs, baroudeurs seront dans les meilleures conditions pour jouer la victoire"

Ce jeudi, 12e étape du Tour de France 2023 entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais. Une étape accidentée qui attend les coureurs d’une longueur de 168,9 km. Cette dernière devrait convenir aux baroudeurs et puncheurs du peloton. Les avis de notre consultant Frédéric Amorison, dans le rôle du "Directeur Sportif Complètement Tour", avec Samuel Grulois et David Houdret. Chaque soir d’étape du Tour de France, c’est "Complètement Tour" dès 18H sur VivaCité. Ecoutez ou réécoutez le débriefing de l’étape, en direct, mais aussi la préface de l’étape à suivre.