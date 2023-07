Tour de France 2023, 11e étape : "Pour écrire l’histoire, pourquoi pas, une victoire de Biniam Girmay"

Samuel Grulois, notre journaliste amène une petite précision, "une étape à l’avantage des sprinteurs, ils doivent être présents car ce sera sûrement la dernière possibilité pour eux avant le 20 juillet à Bourg-en-Bresse."

Pour notre directeur sportif "Complètement Tour", Fréderic Amorison, "beaucoup de coureurs auront mal aux jambes en début d’étape, vu ce qu’ils ont vécu la veille. On peut imaginer les équipes de sprinteurs être bien organisées et ne pas laisser plus de 6 ou 7 coureurs partir dans l’échappée."

Il poursuit, "ce sera plus facile pour les équipes de revenir dessus et de maîtriser la course. Ils arriveront avec un peloton certes un peu réduit mais avec les sprinteurs qui ont été capables de passer les bosses. A l’image de ce que l’on a vécu lors de l’étape de Limoges."

Il conclut, "en termes de résultat, espérons pourquoi pas, pour écrire l’histoire de l’équipe wallonne Intermarché, pour écrire l’histoire de l’Afrique, une victoire de Biniam Girmay."