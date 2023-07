Tour de France 2023, 10e étape : "Van Gils, Teuns, Calmejane ou Costa sont des profils capables de s'imposer"

Notre consultant, Frédéric Amorison, souligne le départ difficile de cette 10e étape : "On aura directement une difficulté pour sortir de Vulcania et puis on va enchainer les cols de 3e et 2e catégories. On aura une journée vraiment compliquée. Une journée pour les baroudeurs. Il faudra savoir grimper car il y aura encore beaucoup de dénivelé. Et il y a fort à parier que l’échappée ira jouer la victoire à Issoire. On est sur un lendemain de journée de repos où il fallait aller rouler parce que c’est une étape difficile qui s'annonce. Il faudra être bien placé parce qu’on a vu sur l’étape du Puy de Dôme que l’échappée peut être vite terminée."



Il poursuit : "Comme souvent à la fin de la première semaine du Tour, on peut encore recenser 10-12 coureurs qui sont encore à 7 ou 8 minutes au classement général. Il y a beaucoup de chance qu’on laisse partir l’échappée. Avec des garçons comme Lilian Calmejane, Rui Costa, Georg Zimmermann chez Intermarché mais il y en aura beaucoup au sein du peloton. Il sera vraiment important de tout de suite accompagner les différentes attaques pour essayer de jouer la victoire ou en tous cas un bon résultat. Des garçons qui savent grimper, qui peuvent aller assez vite auront de belles cartes à jouer."



"C'est le genre d'étape quasi impossible à pronostiquer", concède Samuël Grulois. "Calmejane ou Costa chez Intermarché correspondent au profil du coureur capable de s’imposer mais il y en a d’autres, notamment du côté français. Un Van Gils aussi chez Lotto Dstny." Et Frédéric Amorison de compléter : "Dylan Teuns aussi. Il y a de quoi faire côté belge."