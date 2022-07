Tour de France 2022 : Wout van Aert vainqueur à Lausanne devant Matthews et Pogacar

Wout van Aert a remporté la 8e étape du Tour de France entre Dole et Lausanne ce samedi au terme des 186,3 km au programme du jour. Dans la dernière ascension du jour, la Côte du Stade Olympique de Lausanne ( 4,9 km à 4,5% avec un passage à 12%), le Belge s’est montré le plus explosif pour devancer le malheureux Michael Matthews et le maillot jaune Tadej Pogacar. Le Slovène conserve son maillot jaune.

Il s'agit de la 8e victoire d’étape sur le Tour de France (+1 contre-la-montre par équipes) pour Wout van Aert, déjà vainqueur à Calais mardi dernier.

Dimanche la 9e étape reliera Aigle à Châtel les portes du Soleil sur 192,9 km. Une dernière étape avant le jour de repos qui devrait convenir aux échappés et aux grimpeurs avec notamment deux côtes de 1ère catégorie – le col de la Croix (8km à 7,5%), et le Pas de Morgins (15,4km à 6,2%) – pour précéder la rampe finale de 4 km qui mènera le peloton vers l’arrivée.