Tour de France 2022 : Wout Van Aert en jaune après sa 2e place derrière Jakobsen sur la 2e étape

Wout Van Aert aura dû patienter un jour de plus pour endosser le maillot jaune qu’il avait manqué d’un cheveu vendredi lors du contre-la-montre inaugural du Tour de France 2022. Deuxième au sprint ce samedi sur la deuxième étape entre Roskilde à Nyborg (202,2 km), le Belge de l’équipe Jumbo-Visma a récupéré les bonifications nécessaires pour s’emparer de la tunique jaune aux dépens d’Yves Lampaert, distancé désormais d’une seconde.

Lampaert et l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl peuvent se consoler avec la victoire d’étape de Fabio Jakobsen, magistral lors de l’emballage final pour décrocher un premier succès sur le Tour et devancer de justesse Van Aert et le Danois Mads Pedersen. Deuxième belge sur la ligne d’arrivée Jasper Philipsen se classe 5e derrière Danny Van Poppel et devant Peter Sagan.