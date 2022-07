Tour de France 2022 - Wout Van Aert aux anges avec son maillot jaune : "Ce jour est enfin arrivé"

Enfin en jaune. Après l'avoir chassé désespérément lors du Tour de France 2021 et frôlé vendredi à Copenhague, Wout Van Aert est finalement parvenu à endosser ce maillot jaune dont il rêvait tant. Champion de la régularité, le Belge a ajouté une nouvelle deuxième place à son compteur ce samedi derrière Fabio Jakobsen mais a reçu le plus beau des lots de consolation sur le podium de Nyborg.

"Ce n'est que mon 4e Tour de France mais je me dis 'enfin'. Je le chassais depuis plusieurs années déjà. Et ce jour est enfin arrivé. Je suis très heureux", a réagi à chaud Van Aert, content de se parer de jaune sous les yeux de sa femme Sarah et de son fils Georges. "Ma famille a fait le déplacement et on peut dire que ça en valait la peine. J'ai déjà dit de nombreuses fois à mon fils que je voulais lui offrir un vrai lion. J'avais déjà ramené le lion de Paris-Nice ou du Dauphiné mais celui-ci n'a pas de prix. Je suis vraiment heureux."

"Quand j'ai franchi la ligne, je me suis dit 'encore 2e' mais bon à la fin, j'ai récupéré ce beau maillot. On ne va pas se plaindre!"