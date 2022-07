Tour de France 2022 : Wout van Aert aime les sardines et "Les Amis (belges) du Tour de France"

"Les Amis du Tour de France" ne sont pas les seuls à profiter de leur impressionnant dispositif. Pour quelques euros, les voisins peuvent aussi se ravitailler à Noorderwijk et ils ne s’en privent pas. Rejoindre "Les Amis du Tour de France", c’est l’assurance de passer un bon moment à se dandiner sur des airs de kermesses flamandes mais pas seulement. Chaque année, Jo Helsen choisit une chanson qui sera diffusée au passage de la Caravane et de la course. Et cette année ce sont " Les Sardines " de Patrick Sébastien qui font crépiter les puissants baffles du campement belge. Le but est d’attirer l’attention et ça fonctionne. Lors de chacun de ses passages à Noorderwijk Wout Van Aert adresse un petit signe à ses supporters. Un petit geste qui ne coûte pas cher mais qui comble Jo Helsen et sa tribu de supporters-danseurs. L’occasion aussi pour le maillot vert de démontrer une fois encore sa reconnaissance envers le public du Tour.