Tour de France 2022 : Vingegaard dégoûte Pogacar à Hautacam pour assoir sa domination sur la Grande Boucle

Jonas Vingegaard a infligé un coup de massue définitif à Tadej Pogacar jeudi en remportant la 18e étape du Tour de France 2022, la dernière dans la montagne entre Lourdes et Hautacam. Imperturbable face aux attaques de Pogacar, le Danois s’est envolé vers la victoire dans la dernière ascension pour augmenter son avance au général (+3:26) à trois étapes de la fin.

Pour s’imposer et plus que probablement mettre un point final à la bagarre pour le général, Vingegaard a pu compter sur une équipe Jumbo-Visma parfaite tactiquement et un Wout van Aert une nouvelle fois héroïque et troisième au sommet derrière son équipier et Pogacar.