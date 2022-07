Tour de France 2022 : Van Aert, Pogacar et Vingegaard amusent la galerie en attaquant au KM 0 sur la dernière étape

Wout van Aert, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont voulu terminer ce Tour de France 2022 comme ils l’ont abordé pendant les 20 premières étapes : à l’attaque. Le maillot vert, le maillot blanc et le maillot jaune se sont amusés à attaquer dès le KM 0 de la 21e et dernière étape de cette 109e édition.

Habituelle parade vers les Champs Elysées, la 21e étape permet aux coureurs du Tour de France de relâcher la pression, rigoler et prendre du plaisir sur leur vélo avant un dernier sprint final.

Les trois grands protagonistes de ce Tour de France en ont profité pour amuser les spectateurs avec une attaque dès les premiers mètres de l’étape. Une offensive bien évidemment menée sourire aux lèvres par ces trois hommes qui nous auront régalés, aussi, par leur fair-play tout au long de ces trois semaines de course.